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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 ноября 2022, 13:26

В России коронавирусной инфекцией за сутки заразились 5 514 человек

  Валерия Белякова
Скорая помощь

COVID-19 за сутки выявили у 296 свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

5 514 новых случаев COVID-19 выявили в регионах России. Зафиксировано 62 летальных исхода, сообщает обновленные данные федеральный оперативный штаб.

1 188 человек госпитализировано, выздоровели 5 717.

Свердловская область занимает 4 место среди регионов по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 296 новых случаев COVID-19. Скончались 2 человека. В больницы направлены 54 свердловчанина, выздоровели 194 жителя.

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Областная газета Свердловской области

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