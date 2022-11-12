В России коронавирусной инфекцией за сутки заразились 5 514 человек

5 514 новых случаев COVID-19 выявили в регионах России. Зафиксировано 62 летальных исхода, сообщает обновленные данные федеральный оперативный штаб.
1 188 человек госпитализировано, выздоровели 5 717.
Свердловская область занимает 4 место среди регионов по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 296 новых случаев COVID-19. Скончались 2 человека. В больницы направлены 54 свердловчанина, выздоровели 194 жителя.
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