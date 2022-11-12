Регионам РФ поручено сформировать запас лекарств на 4 месяца

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил регионам создать четырехмесячный резерв лекарств. Запасами препаратов должны быть обеспечены все медицинские учреждения.
"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации", — цитирует ТАСС министра здравоохранения Российской Федерации.
По данным Михаила Мурашко, сейчас отмечаются сложности в поставке лекарственных препаратов из-за рубежа. Задержки происходят из-за отклонений в логистических цепочках. Тем не менее больших угроз для фармакологического рынка в РФ не зафиксировано, пояснил министр.
В России продолжают наращивать производство отечественных препаратов, поддерживая высокие темпы. Поставки российских лекарств идут по плану.
"Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок", — сказал Михаил Мурашко.
Напомним, ранее коллегия Евразийской экономической комиссии обновила требования к составлению документов, содержащим данные о качестве лекарств.