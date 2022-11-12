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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 ноября 2022, 14:33

Регионам РФ поручено сформировать запас лекарств на 4 месяца

  Валерия Белякова
Препарат

Запасами лекарственных препаратов на 4 месяца необходимо обеспечить все медицинские организации. Фото: Алексей Кунилов

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил регионам создать четырехмесячный резерв лекарств. Запасами препаратов должны быть обеспечены все медицинские учреждения.

"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации", — цитирует ТАСС министра здравоохранения Российской Федерации.

По данным Михаила Мурашко, сейчас отмечаются сложности в поставке лекарственных препаратов из-за рубежа. Задержки происходят из-за отклонений в логистических цепочках. Тем не менее больших угроз для фармакологического рынка в РФ не зафиксировано, пояснил министр.

В России продолжают наращивать производство отечественных препаратов, поддерживая высокие темпы. Поставки российских лекарств идут по плану.

"Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок", — сказал Михаил Мурашко.

Напомним, ранее коллегия Евразийской экономической комиссии обновила требования к составлению документов, содержащим данные о качестве лекарств.

Областная газета Свердловской области

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