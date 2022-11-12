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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 ноября 2022, 16:45

Второй в России робот-анализатор появился у свердловских врачей

  Валерия Белякова
Оборудование

Робот-анализатор поможет медикам более точно подбирать донорскую кровь для пациентов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В екатеринбургской городской клинической больнице № 40 запустили в работу автоматизированный лабораторный комплекс, с помощью которого врачи смогут точно и без ошибок подобрать донорскую кровь для пациентов.

Ежедневно в ГКБ № 40 проводят больше 25 операций. Донорская кровь требуется в 6 реанимационных отделениях. Робот-анализатор современной модели поможет медикам выйти на новый уровень работы, освободив их от ручных методов исследований, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Анализатор получает задания от оператора или из лабораторной информационной системы, сам делает расчеты, идентифицирует образцы, рассчитывает необходимое количество реагентов, кодирует их, инкубирует и центрифугирует, считывает и интерпретирует результаты исследований, предоставляя их на проверку врачу. Все процессы фиксируются, результаты выводятся на экран и хранятся в электронном виде. Это существенно облегчает труд сотрудников кабинета переливания крови и повышает качество исследований крови", — рассказал заведующий кабинетом трансфузиологии ГКБ № 40 Александр Францев.

Робот-анализатор, приобретенный для больницы Екатеринбурга, всего второй в России. По данным свердловского минздрава, появление дорогостоящего оборудования в медицинских организациях региона помогает врачам осваивать и применять на практике современные методы лечения и диагностики пациентов, а также достигать целевых показателей национального проекта "Здравоохранение".

"Современная медицина зачастую способна расширить границы привычной реальности. Безусловно, золотые руки врачей и медицинских сестер ничем не заменить, но там, где это возможно, на службу человеку должны приходить искусственный интеллект и автоматизированные системы. Их использование позволяет наиболее эффективно распределить задачи между исполнителями", — подчеркнул и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Напомним, ранее в городской больнице Асбеста открыли отделение ранней реабилитации пациентов, перенесших серьезные заболевания и операции.

Областная газета Свердловской области

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