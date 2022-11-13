Свердловские врачи успешно удалили пациентке опухоль печени малотравматичным методом

Опухоль у 36-летней жительницы Ирбита удалось обнаружить во время УЗИ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской областной клинической больнице № 1 жительнице Ирбита успешно удалили объемную опухоль печени наименее травматичным способом. Это позволило сократить срок послеоперационной госпитализации пациентки в два раза.

Провести такую операцию удалось благодаря видеолапароскопическому комплексу, который был приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Врачи СОКБ № 1 признались, что работать с большими опухолями им приходится нечасто.

"Некоторые подобные образования, если это было технически возможно, мы и раньше старались удалять малоинвазивным способом. Однако видеолапароскопический комплекс, который есть у нас сейчас, гораздо функциональнее и дает больше возможностей. Поэтому теперь большинство пациентов с такими диагнозами мы стараемся оперировать именно малоинвазивным методом. Применить его удалось и в данном случае, несмотря на объемный размер опухоли (12×11×6 см)", — рассказал врач отделения абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ № 1 Александр Кобернюк.

Опухоль у 36-летней жительницы Ирбита обнаружили во время УЗИ. Врачи установили, что новообразование увеличивается, и приняли решение его оперативно удалить, так как в случае с любой опухолью есть риск, что она станет злокачественной.

Во время операции хирурги сделали в брюшной полости пациентки всего четыре прокола и один небольшой разрез. Женщина быстро восстановилась — ее выписали из стационара уже на седьмые сутки. Обычно после полостных операций пациенты с похожими диагнозами проводят в больнице до двух недель, пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.