За сутки коронавирусом на Среднем Урале заразились менее 300 человек

В Свердловской области за сутки выздоровели 211 пациентов. Фото: Галина Соловьева

В России COVID-19 за минувшие сутки заразились 5 364 человека, из которых 293 — в Свердловской области. По всей стране с инфекцией госпитализировали еще 557 пациентов.

За прошедшие 24 часа в Москве зафиксировали 854 новых случая заболевания, в Санкт-Петербурге — 391, а в Московской области — 217.

Победить болезнь смогли еще 5 072 человека, 60 пациентов, зараженных ковидом, скончались. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 391 024 россиян.

В Свердловской области за сутки выздоровели 211 пациентов, 9 пациентов были госпитализированы, смертельных исходов не зарегистрировано. Напомним, днем ранее ковид выявили у 296 жителей Среднего Урала.