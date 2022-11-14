Коронавирусом заразились еще 287 жителей Свердловской области

В Свердловской области выздоровели еще 103 пациента. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 4 578 новых пациентов с коронавирусом, а также 4 460 случаев выздоровления. На Среднем Урале ковидом заразились 287 человек.

В Москве подтверждено за сутки 635 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 406, а в Московской области — 93.

С начала пандемии COVID-19 по всей стране было подтверждено 21 504 530 случаев заболевания, из которых 20 905 977 завершились выздоровлением. За последний день в больницы с инфекцией доставили 494 россиянина. Скончался 61 пациент.

В Свердловской области выздоровели еще 103 пациента, 11 человек были госпитализированы, жертв инфекции за последние сутки не зарегистрировано. Напомним, днем ранее коронавирусом в регионе заболели 293 человека.