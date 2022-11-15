За минувшие сутки в России коронавирусом заразились более 4,4 тыс. человек

По всей стране за день выздоровели 6 354 человека. Фото: Галина Соловьева

В России лабораторно подтвердили еще 4 431 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 21 508 961 пациент.

За последние 24 часа в Москве ковид выявили у 522 человек, в Санкт-Петербурге — у 439, а в Московской области — у 84.

По всей стране за день было госпитализировано 1 399 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6 354 человека. Жертвами опасной болезни стали еще 64 россиянина.

На Среднем Урале зарегистрировали еще 289 случаев COVID-19. В больницы доставили 77 человек, выздоровели 289 жителей Свердловской области. 1 пациент с коронавирусом скончался. Отметим, что сутками ранее инфекцию выявили у 287 свердловчан.