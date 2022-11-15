Врачи Среднего Урала впервые пересадили костный мозг ребенку с синдромом Дауна

Донором костного мозга для пациентки стала ее мама. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) врачи провели уникальную операцию по пересадке костного мозга 10-летней пациентке с синдромом Дауна, у которой диагностирован острый лейкоз.

Заболевание у ребенка выявили в 2019 году, девочка прошла лечение. В 2022-м у маленькой пациентки случился рецидив, малышке потребовалась пересадка костного мозга. Донором стала ее мама, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"К сожалению, у пациентов, имеющих синдром Дауна, иммунитет при злокачественных заболеваниях крови значительно снижается. В связи с этим от специалистов требуется совершенная профессиональная компетенция в рамках как противоопухолевой, так и сопроводительной терапии", — отметила врач Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Вахонина.

Ребенок прошел курс химиотерапии, после этого ей пересадили стволовые клетки от мамы. Сейчас девочка находится в стадии ремиссии.

По данным врачей, трансплантация костного мозга является одним из эффективных методов лечения повторного проявления острого лейкоза у пациентов. Дети с неблагоприятными формами злокачественных опухолей при пересадке стволовых клеток в 60% случаев остаются в живых.

Свердловский детский центр онкогематологии является одним из крупнейших в России, где оказывают высокотехнологичную помощь маленьким пациентам. Ежегодно здесь проводят около 40 трансплантаций костного мозга. В 2022 году в центре осуществили 350-ю по счету пересадку гемопоэтических стволовых клеток.

"Президент России Владимир Путин объявил в стране Десятилетие детства. В числе запланированных мероприятий на период до 2027 года — активное внедрение в практику медицинских учреждений новых лечебных технологий, включающих трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. С гордостью подчеркну: свердловские врачи одними из первых в регионе применяют этой метод лечения, который еще несколько десятилетий назад казался фантастикой. В результате нам удается спасать жизни маленьких уральцев, каждая из которых бесценна", — подчеркнул и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Напомним, кабмин РФ расширил возможности использования бесплатного перелета для тяжелобольных детей до места лечения и обратно.