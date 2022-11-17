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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 ноября 2022, 19:14

Свердловским больницам передали 40 легковых автомобилей

автомобили

Новые машины отправятся в медучреждения, расположенные в 23 муниципалитетах региона. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге в госпитале ветеранов войн состоялась торжественная церемония вручения ключей от 40 легковых автомобилей Renault Logan главам свердловских больниц. Новые машины отправятся в медучреждения, расположенные в 23 муниципалитетах региона.

Участие в церемонии приняли замгубернатора Свердловской области Павел Креков и замглавы регионального минздрава Валентин Еремкин.

На закупку автомобилей было потрачено более 52 млн рублей. Больше всего машин отправится в Тавду — местная ЦРБ получит пять автомобилей. По три легковушки передано Ивделю, Сысерти и Шале, по две — Невьянску, Красноуфимску, Талице, Режу, Нижней Салде, Североуральску и Туринской Слободе. Больницы в Краснотурьинске, Верхотурье, Красноуральске, Пышме, Нижней Туре, Нижних Сергах, Тугулыме, Новой Ляле, Сухом Логу, Туринске, Кушве и Верхней Туре получат по одной машине. 

"Автомобили, полученные Невьянской больницей, позволят улучшить мобильность оказания медицинской помощи. От имени жителей Невьянского городского округа я выражаю огромную благодарность губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который в рамках модернизации первичного звена здравоохранения региона обеспечил качественное обновление автопарка Невьянской ЦРБ", — сказал глава Невьянского городского округа Александр Берчук.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2023 году для больниц закупят еще 129 автомобилей.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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