Коронавирусом заразились еще 279 жителей Свердловской области

На Среднем Урале за сутки выздоровели 437 пациентов. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5 546 случаев заражения коронавирусом, из которых 279 приходится на Свердловскую область. При этом побороть инфекцию смогли 6 888 россиян.

В Москве за день COVID-19 диагностировали у 823 человек, в Санкт-Петербурге — у 467, а в Московской области — у 186.

С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 21 525 567 случаев заболевания, 20 932 860 из которых завершились выздоровлением. За прошедший день в больницы с ковидом доставили 1 136 пациентов. Скончались 60 россиян.

На Среднем Урале за сутки выздоровели 437 пациентов, 64 человека были госпитализированы, двое скончались. Напомним, что днем ранее в Свердловской области выявили 284 новых случая COVID-19.