Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 ноября 2022, 14:06

Коронавирусом заразились еще 279 жителей Свердловской области

девушка в маске

На Среднем Урале за сутки выздоровели 437 пациентов. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5 546 случаев заражения коронавирусом, из которых 279 приходится на Свердловскую область. При этом побороть инфекцию смогли 6 888 россиян.

В Москве за день COVID-19 диагностировали у 823 человек, в Санкт-Петербурге — у 467, а в Московской области — у 186.

С начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 21 525 567 случаев заболевания, 20 932 860 из которых завершились выздоровлением. За прошедший день в больницы с ковидом доставили 1 136 пациентов. Скончались 60 россиян.

На Среднем Урале за сутки выздоровели 437 пациентов, 64 человека были госпитализированы, двое скончались. Напомним, что днем ранее в Свердловской области выявили 284 новых случая COVID-19.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.11.2022, 14:06 / Общество
Коронавирусом заразились еще 279 жителей Свердловской области
18.11.2022, 13:22 / Общество
В Свердловской области семьям погибших в Донбассе выплатят компенсации
18.11.2022, 13:22 / Общество
Ключи от новых квартир получили еще 86 детей-сирот в Серове и пгт Малышева
18.11.2022, 12:42 / Общество
Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны
18.11.2022, 12:10 / Экономика
В Екатеринбурге снесли первый дом в рамках программы комплексного развития территорий