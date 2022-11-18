В Екатеринбурге открылся новый пункт вакцинации в ТЦ

Опубликован новый график работы выездных пунктов вакцинации в Свердловской области до 24 ноября. В субботу, 19 ноября, в торговом центре Veer Mall откроется еще один пункт, где можно сделать прививку от гриппа, дифтерии, гепатита В и коронавируса.
В течение последних двух лет заболеваемость гриппом находилась на низком уровне, однако в этом году эпидемиологи прогнозируют серьезный рост количества случаев заражения.
"Заболеваемость ОРЗ на территории области растет. Кроме того, выявлены два случая гриппа у детей. Задача каждого жителя — защитить себя и своих близких, сделав прививку. Выявленные нынче штаммы гриппа как в нашей области, так и по России, соответствуют штаммам, которые входят в применяемые вакцины", — рассказал главный внештатный специалист свердловского минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.
Врачи напоминают, что для более надежной защиты организма от болезней прививку от гриппа можно совместить с вакцинацией от COVID-19 интраназальным (через нос) способом.
В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что дополнительный прививочный пункт открывается в ТРЦ Veer Mall по просьбам горожан. Первое время он будет работать один день в неделю, а дальнейший график медики откорректируют в соответствии с запросами населения. Для вакцинации в выездных пунктах нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Публикуем график работы пунктов вакцинации:
В Екатеринбурге:
- ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;
- ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;
- ТРЦ Veer Mall (просп. Космонавтов, 108д) — 19 ноября с 10:00 до 14:00;
В Асбесте:
- ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;
В Ирбите:
- Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 22 ноября с 9:00 до 14:00;
- Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 24 ноября с 9:00 до 14:00;
В Сысерти:
- ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 24 ноября с 10:00 до 13:00;
В поселке Бисерть:
- ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская) — 19 ноября с 11:00 до 14:00.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией