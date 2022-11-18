В Екатеринбурге открылся новый пункт вакцинации в ТЦ

В течение последних двух лет заболеваемость гриппом находилась на низком уровне, однако в этом году эпидемиологи прогнозируют серьезный рост количества случаев заражения. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Опубликован новый график работы выездных пунктов вакцинации в Свердловской области до 24 ноября. В субботу, 19 ноября, в торговом центре Veer Mall откроется еще один пункт, где можно сделать прививку от гриппа, дифтерии, гепатита В и коронавируса.

В течение последних двух лет заболеваемость гриппом находилась на низком уровне, однако в этом году эпидемиологи прогнозируют серьезный рост количества случаев заражения.

"Заболеваемость ОРЗ на территории области растет. Кроме того, выявлены два случая гриппа у детей. Задача каждого жителя — защитить себя и своих близких, сделав прививку. Выявленные нынче штаммы гриппа как в нашей области, так и по России, соответствуют штаммам, которые входят в применяемые вакцины", — рассказал главный внештатный специалист свердловского минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Врачи напоминают, что для более надежной защиты организма от болезней прививку от гриппа можно совместить с вакцинацией от COVID-19 интраназальным (через нос) способом.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что дополнительный прививочный пункт открывается в ТРЦ Veer Mall по просьбам горожан. Первое время он будет работать один день в неделю, а дальнейший график медики откорректируют в соответствии с запросами населения. Для вакцинации в выездных пунктах нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Публикуем график работы пунктов вакцинации:

В Екатеринбурге:

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ Veer Mall (просп. Космонавтов, 108д) — 19 ноября с 10:00 до 14:00;

В Асбесте:

ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) — 18 ноября с 14:00 до 18:00, 19 ноября с 10:00 до 14:00;

В Ирбите:

Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 22 ноября с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 24 ноября с 9:00 до 14:00;

В Сысерти:

ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 24 ноября с 10:00 до 13:00;

В поселке Бисерть:

ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская) — 19 ноября с 11:00 до 14:00.