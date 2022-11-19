Глава Минздрава РФ оценил потенциал развития медицинской промышленности на Среднем Урале

Министр Михаил Мурашко посетил поликлинику ЦГБ № 20. Фото: Алексей Кунилов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с рабочим визитом прибыл в столицу Среднего Урала. Глава федерального ведомства отметил потенциал региона в производстве медицинских изделий и лекарственных препаратов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Здесь активно развивается медицинская промышленность. Мы совместно с регионом, с губернатором создаем лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. Капитальные работы завершаются, федеральное правительство выделило по поручению Михаила Владимировича Мишустина дополнительные средства для приобретения лабораторного оборудования, которое будет проводить тестирование. Производители смогут на этапе разработки заключать договоры, проводить дорегистрационные процедуры, смотреть качество изделия, заложенное в дизайне, которое, конечно же, будет обеспечено потом и на производстве", — подчеркнул Михаил Мурашко.

Фото: Алексей Кунилов

Глава Минздрава посетил в Екатеринбурге поликлинику № 1 Центральной городской больницы № 20 (ЦГБ). Медицинскую помощь в ЦГБ получают более 78 тысяч екатеринбуржцев. Здесь работает круглосуточный стационар на 307 коек. В учреждении действует терапевтическая служба, в нее включены отделения кардиологии, неврологии. Помощь пациентам оказывают врачи хирургической и акушерско-гинекологической служб.

Фото: Алексей Кунилов

"Идет модернизация первичного звена. Это не только капитальные ремонты, стройки, приобретение оборудования, автотранспорта. Это в том числе модернизация определенных процессов взаимодействия с пациентами, улучшение коммуникации, сокращение времени ожидания на всех этапах получения медицинской помощи и так далее. Каждую неделю мы с регионами разбираем, как проходит запись на прием, какие сбои, как выстроена работа информационных систем и так далее. Визит в эту поликлинику — знакомство с фактической реализацией проекта там, где взаимодействуют врачи и пациенты. Это типичная городская поликлиника, на примере которой видно, как меняется ситуация", — отметил Михаил Мурашко.

Фото: Алексей Кунилов

В период с 2021 по 2022 годы в поликлинике ЦГБ № 20 приобрели оборудование стоимостью 59 млн рублей. Больше половины средств — 35 млн рублей — было выделено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря этому в учреждении появились два видеоэндоскопических комплекса, компьютерный томограф, два цифровых маммографа, оборудование для ПЦР-лаборатории.

Напомним, ранее свердловским больницам были переданы 40 новых автомобилей.