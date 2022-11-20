В Новоуральске начали выпускать препарат для лечения бесплодия

Открытый цех сможет выпускать около 1 млн шприц-ручек с препаратом. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловский "Завод Медсинтез" запустил в Новоуральске цех по выпуску биотехнологических субстанций для лечения женского бесплодия. Новое производство позволит обеспечить препаратом "Примапур" всех российских пациенток.

"Завод Медсинтез" совместно с предприятием "АйВиФарма" начал производство первого в России рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в 2018 году. В Новоуральске выпускается как биотехнологическая субстанция, так и готовый препарат в одноразовой шприц-ручке.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Работу нового цеха оценил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

"Сегодня мы можем смело говорить о том, что медицинский кластер на Среднем Урале пополнился еще одной эффективной связкой. Биотехнологии "Медсинтеза" и "АйВиФармы" образуют синергию с высокопрофессиональными специалистами клиник "Мать и Дитя". Таким образом, отечественные лекарственные препараты для репродуктивного здоровья женщин уже доступны и продолжают разрабатываться", — заявил полпред главы государства.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Спрос на "Примапур" с каждым годом удваивается, а за последние три года у пациенток, которые лечились с помощью этого препарата, появилось на свет около тысячи детей.

Замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин указал на роль завода в решении задачи по увеличению рождаемости в стране. Развитие вспомогательных репродуктивных технологий ведется в рамках нацпроекта "Демография".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Тот препарат, который производится на этом заводе, является ключевым для обеспечения процедуры экстракорпорального оплодотворения. До недавнего времени на рынке присутствовали только импортные препараты, что делало нас зависимыми. Развернув производство внутри страны, мы становимся абсолютно независимыми и получаем более доступную цену на препарат с качеством мирового уровня", — передает слова Андрея Шастина свердловский департамент информполитики.

Открытый цех сможет выпускать около 1 млн шприц-ручек с препаратом. В создание нового производства было инвестировано около 500 млн рублей. Еще более 1 млрд рублей вложила компания "АйВиФарма" в научные исследования. По мнению депутата Госдумы РФ, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, завод сможет не только полностью обеспечить импортозамещение, но и поставлять продукцию в другие страны.