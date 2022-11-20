За сутки в Свердловской области зарегистрировали 270 новых пациентов с COVID-19

В Свердловской области за сутки выздоровели 247 человек. Фото: Галина Соловьева

В России зарегистрировано еще 5 217 случаев заражения коронавирусом, а также 4 443 выздоровевших пациента. На Среднем Урале суточное количество заболевших составляет 270 человек.

За день в Москве выявили 808 новых пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 464, а в Московской области — 181.

По всей стране за сутки с ковидом госпитализировали 641 пациента, скончались 59 зараженных. С начала пандемии в России зарегистрировано 21 536 229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 20 943 924 случая выздоровления.

В Свердловской области за сутки выздоровели 247 человек, в больницы доставили 14 пациентов, умерших от болезни нет. Напомним, днем ранее на Среднем Урале было подтверждено 274 случая заражения ковидом.