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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 ноября 2022, 10:55

В Екатеринбурге зарегистрирован первый в сезоне случай свиного гриппа

  Валерия Белякова
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За прошедшую неделю на Среднем Урале зафиксировано 33 тысячи случаев ОРВИ. Фото: Павел Ворожцов

Случай гриппа А (Н1N1) (свиной грипп. — Прим. ред.) выявлен в Екатеринбурге. Заболевшим оказался непривитый ребенок, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В настоящее время на Среднем Урале выделены вирусы парагриппа, метапневмовируса, SARS-CoV-2 и другие. Доминирует на территории сезонный коронавирус.

Всего в регионе зафиксировано 33 тысячи случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Врачи отмечают превышение среднего многолетнего уровня на 18,1%. Большая часть заболевших — 64% — дети, уточняют в свердловском Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Высокая заболеваемость ОРВИ наблюдается в Богдановиче, Сухом Логу и ЗАТО Свободном. В Екатеринбурге за предыдущую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заразились 15,8 тысячи человек. Средний многолетний уровень превышен на 12,9%.

Эпидемиологи призывают горожан соблюдать меры профилактики: мыть руки и обрабатывать их спиртосодержащим средством, носить маски в общественных местах, вести здоровый образ жизни. При появлении признаков простуды необходимо оставаться дома.

Напомним, частичный масочный режим ввели на территории Верхнесалдинского городского округа.

Областная газета Свердловской области

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