Врачи ГКБ № 40 Екатеринбурга вернули к полноценной жизни более 600 пациентов реанимации

Разработанная в екатеринбургской больнице программа позволяет значительно снизить потребность пациентов в постгоспитальном восстановлении функций организма. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В 2018 году врачи городской клинической больнице №40 Екатеринбурга первыми на Среднем Урале разработали и внедрили программу ранней реабилитации пациентов отделения реанимации. За прошедшие 4 года специалистам удалось вернуть к полноценной жизни 635 пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.

Программа ранней реабилитации необходима тем, чей организм не смог самостоятельно восстановиться в течение первых дней после серьезной операции. В подобных случаях вернуть пациента к полноценной жизни помогают врач-реабилитолог, клинический психолог, медицинский логопед, два методиста ЛФК и специалист по адаптации к окружающей среде. Для каждого человека программа восстановления подбирается индивидуально.

"Многие врачи Свердловской области взяли на вооружение наш опыт, чтобы внедрить его в своих больницах. В течение нескольких лет апробированную на Урале систему планируют интегрировать в практику всех больниц России, где есть реанимационные отделения. Это революционный шаг в развитии реабилитации, который позволит продлить жизнь людей и сохранить ее качество даже после сложных хирургических вмешательств", — рассказала заведующая отделением ранней реабилитации ГКБ № 40 Наталья Иванова.

Разработанная в екатеринбургской больнице программа позволяет значительно снизить потребность в постгоспитальном восстановлении функций организма. Это в свою очередь помогает сэкономить средства и ресурсы как родственникам пациента, так и медучреждениям. При этом конечная цель работы специалистов — снизить риски инвалидизации, что соответствует приоритетному направлению национального проекта "Здравоохранение".

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в разгар пандемии COVID-19 была развернута также программа ранней медицинской реабилитации для пациентов инфекционного корпуса ГКБ № 40.