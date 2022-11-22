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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 ноября 2022, 20:29

Российским аптекам дадут право изготавливать лекарства по рецептам врачей

аптека

Новая законодательная инициатива позволит обеспечить персонализированный подход в медицине. Фото: Полина Зиновьева

Депутаты Госдумы РФ 22 ноября приняли во II и III чтениях закон о возрождении деятельности производственных аптек. Это позволит аптечным организациям изготавливать препараты по рецептам врачей с индивидуальными дозировками для пациентов.

Во втором чтении в законопроект было внесено уточнение, что при изготовлении лекарств аптеки и ветеринарные организации должны использовать только те препараты и субстанции, которые есть в соответствующих государственных реестрах и Едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Также из документа исключили возможность производить лекарства индивидуальными предпринимателями.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, новая законодательная инициатива позволит обеспечить персонализированный подход в медицине.

"Закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Это в том числе лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела", — передает его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

Также Леонид Огуль отметил, что у аптек будет время подготовиться к новым правилам, так как в документе предусмотрена отсрочка вступления в силу норм закона.

Областная газета Свердловской области

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