66 свердловских медиков получили премию губернатора

В числе номинаций — "На переднем крае", "За работу в экстремальных условиях", "У истоков жизни", "За верность профессии" и другие. Фото: Галина Соловьева

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поощрил 66 свердловских медиков. Спецпремия губернатора за сохранение жизни и здоровья граждан присуждена в 10 номинациях.

Одним из лауреатов I степени в номинации "Спасение года" стал врач травматолог-ортопед горбольницы Асбеста Владислав Гребенюк. Он помог сохранить жизнь 19-летней девушке, которая поступила в медучреждение с множественными ножевыми ранениями.

Лучшим в номинации "У истоков жизни" был признан врач акушер-гинеколог Красноуфимской районной больницы Станислав Комарницкий с 20-летним стажем. Он внес свой вклад в открытие кабинета планирования семьи в городе. Благодаря ему многие обрели родительское счастье, а акушерская служба медучреждения получила международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку".

Всего утверждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая. Еще 44 премии II и III степеней — по 220 и 160 тысяч рублей соответственно. Соискателей выдвигали медицинские коллективы, а итоговое решение принимала комиссия, созданная региональным минздравом, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. С полным списком победителей премии губернатора можно ознакомиться здесь.

"Я от души поздравляю всех лауреатов премии, благодарю за самоотверженный труд. Ваша верность профессии и профессионализм вызывают чувство гордости за кадры, на которых держится наша медицина", — заявил и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Напомним, ежегодные премии для работников системы здравоохранения и волонтеров-медиков губернатор утвердил в мае прошлого года. Данное решение стало признанием заслуг всех свердловских врачей в борьбе за сохранение жизни и здоровья уральцев.