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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 ноября 2022, 13:41

На Среднем Урале выявили 260 новых случаев COVID-19

коронавирус

В мире по состоянию на 23 ноября выявлено 637 912 218 заразившихся коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 260 новых случаев коронавируса. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 552 055.

Выздоровели за все время 536 992 свердловчанина, в том числе 371 — за последние сутки. Госпитализировали еще 57 человек. С начала пандемии скончалось 10 877 пациентов с подтвержденным диагнозом (+2 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 5 631 человека. За все время зарегистрировали 21 550 982 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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