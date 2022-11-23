На Среднем Урале выявили 260 новых случаев COVID-19

В мире по состоянию на 23 ноября выявлено 637 912 218 заразившихся коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 260 новых случаев коронавируса. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 552 055.

Выздоровели за все время 536 992 свердловчанина, в том числе 371 — за последние сутки. Госпитализировали еще 57 человек. С начала пандемии скончалось 10 877 пациентов с подтвержденным диагнозом (+2 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 5 631 человека. За все время зарегистрировали 21 550 982 случая, сообщает федеральный оперштаб.