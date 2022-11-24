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24 ноября 2022, 13:27

Коронавирусом за сутки заразились 277 свердловчан

Парень в маске

С начала пандемии в стране подтверждено 21 556 766 случаев заражения ковидом. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 5 784 пациента с коронавирусом, 277 из которых приходится на Свердловскую область. С начала пандемии в стране подтверждено 21 556 766 случаев заражения ковидом.

В Москве число заболевших за сутки составляет 1 058, в Санкт-Петербурге — 463, а в Московской области — 247.

За день госпитализировано 1 353 россиянина, при этом побороть инфекцию смогли еще 6 112 человек. Скончались за сутки 58 пациентов.

На Среднем Урале выздоровели за последние 24 часа 386 человек, 34 свердловчанина с ковидом доставлены в больницу, скончались 2 пациента. Напомним, днем ранее в Свердловской области выявили 260 новых случаев COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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Коронавирусом за сутки заразились 277 свердловчан