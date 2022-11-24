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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 ноября 2022, 16:53

Свердловская область получит новый передвижной медицинский комплекс

ФАП

До конца I квартала 2023 года все медкомплексы оснастят необходимым оборудованием и доставят в регионы. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке и распределении 299 передвижных медицинских комплексов между 68 регионами страны. Всего в 2022 году на эти цели предусмотрено 2,75 млрд рублей.

На эти деньги закуплены 235 медицинских комплексов для оказания первичной медицинской помощи, 34 — для проведения флюорографии и маммографии и еще 30 — для проведения профилактических осмотров. В Свердловскую область поступит 1 комплекс для проведения профилактических медицинских осмотров.

До конца I квартала 2023 года все медкомплексы оснастят необходимым оборудованием и доставят в регионы.

В пресс-службе Правительства напомнили, что закупить в 2022–2023 годах дополнительные мобильные комплексы для оказания медпомощи жителям сельских поселений и малых городов поручил Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию в 2021 году.

Областная газета Свердловской области

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