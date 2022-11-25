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25 ноября 2022, 10:35

В Екатеринбурге заработала горячая линия по вопросам ВИЧ

  Валерия Белякова
Пункт тестирования

Горячая линия по вопросам ВИЧ на Среднем Урале будет работать до 5 декабря. Фото: Павел Ворожцов

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области запустили в работу горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Получить консультацию можно с 25 ноября по 5 декабря 2022 года.

Специалисты ответят на вопросы и расскажут, как передается ВИЧ, какие риски несет инфекция, как можно защититься от заражения и какие для этого необходимо принять меры профилактики. Также можно будет узнать, где и как пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

На Среднем Урале горячая линия будет доступна с 8:30 до 17:00 по номеру (343) 374-12-44. Также жители могут дозвониться на бесплатный телефон 8 800 555-49-43 в единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Узнать об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области можно из материала, подготовленного "Областной газетой".

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге заработала горячая линия по вопросам ВИЧ