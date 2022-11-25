Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 ноября 2022, 14:15

За день в России зарегистрировали почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом

Женщина в маске

За день в Москве подтверждено 1 074 новых случая, в Санкт-Петербурге — 488, а в Московской области — 239. Фото: Галина Соловьева

В России за сутки зарегистрировали 5 992 случая заражения коронавирусом, из которых 286 приходится на Свердловскую область. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 562 758 случаев заболевания, 20 972 766 закончились выздоровлением.

За день в Москве подтверждено 1 074 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 488, а в Московской области — 239.

Выздоровели 5 337 россиян, 1 255 заболевших ковидом были доставлены в больницы, 56 человек скончались.

На Среднем Урале за прошедшие 24 часа госпитализировали 61 пациента, победить инфекцию смогли 352 человека, умерших от COVID-19 не зарегистрировано. Напомним, за предыдущие сутки коронавирусом заразились 277 жителей Свердловской области.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.11.2022, 15:53 / Общество
Средний Урал полностью обеспечен бесплатной вакциной от гриппа для детей и взрослых
25.11.2022, 14:36 / Политика
В Волчанском городском округе переизбрали главу
25.11.2022, 14:15 / Общество
За день в России зарегистрировали почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом
25.11.2022, 13:53 / Общество
Выпускники УрФЮИ просят помощи в подтверждении подлинности дипломов
25.11.2022, 13:37 / Общество
Дети мобилизованных свердловчан смогут бесплатно посетить игровые комнаты в ТЦ