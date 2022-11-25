За день в России зарегистрировали почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом

За день в Москве подтверждено 1 074 новых случая, в Санкт-Петербурге — 488, а в Московской области — 239. Фото: Галина Соловьева

В России за сутки зарегистрировали 5 992 случая заражения коронавирусом, из которых 286 приходится на Свердловскую область. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 562 758 случаев заболевания, 20 972 766 закончились выздоровлением.

За день в Москве подтверждено 1 074 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 488, а в Московской области — 239.

Выздоровели 5 337 россиян, 1 255 заболевших ковидом были доставлены в больницы, 56 человек скончались.

На Среднем Урале за прошедшие 24 часа госпитализировали 61 пациента, победить инфекцию смогли 352 человека, умерших от COVID-19 не зарегистрировано. Напомним, за предыдущие сутки коронавирусом заразились 277 жителей Свердловской области.