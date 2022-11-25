Средний Урал полностью обеспечен бесплатной вакциной от гриппа для детей и взрослых

В рамках программы "Общественное здоровье уральцев" работа по вакцинопрофилактике идет без выходных. Фото: Павел Ворожцов

С сентября по ноябрь услугами выездных пунктов вакцинации на Среднем Урале воспользовались более 8,6 тыс. человек. Главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов отметил, что в регионе достаточно бесплатной вакцины от гриппа и для детей, и для взрослых.

Департамент информполитики Свердловской области напоминает, что в рамках программы "Общественное здоровье уральцев" работа по вакцинопрофилактике идет ежедневно в 198 прививочных кабинетах 95 медицинских учреждений.

"Осталось совсем немного времени, чтобы защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни. Единственным надежным помощником в этом деле станет вакцинация против гриппа. На сегодня у нас имеется достаточный запас бесплатной вакцины и для детей, и для взрослых. Ни в коем случае не стоит пренебрегать вакцинацией детям, людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания, — они могут особенно серьезно пострадать от осложнений, вызываемых гриппом", — рассказал Александр Харитонов.

В мобильных пунктах можно привиться от гриппа, дифтерии, гепатита В и коронавируса, в том числе интраназально. Врачи напоминают, что в декабре традиционно ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРЗ. Желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

График работы мобильных пунктов вакцинации с 25 ноября по 1 декабря:

В Екатеринбурге:

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 25 ноября с 14:00 до 18:00, 26 ноября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 25 ноября с 14:00 до 18:00, 26 ноября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 25 ноября с 14:00 до 18:00, 26 ноября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 25 ноября с 14:00 до 18:00, 26 ноября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ Veer Mall (просп. Космонавтов, 108д) — 26 ноября с 10:00 до 14:00;

В Ирбите:

Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 29 ноября с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 1 декабря с 9:00 до 14:00;

В Сысерти:

ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 1 декабря с 10:00 до 13:00;

В поселке Бисерть: