На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 295 человек

В Свердловской области за сутки выявили 295 новых случаев COVID-19. Зафиксировано 2 летальных исхода, сообщает данные статистики федеральный оперативный штаб.
45 свердловчан направили на лечение в стационары. Выздоровели 326 жителей Среднего Урала.
В регионах России COVID-19 за сутки выявлен у 6 088 человек. Госпитализирован 1 321 пациент. Зарегистрировано 53 летальных исхода. Вылечились от коронавирусной инфекции 5 088 человек.
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