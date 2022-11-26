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26 ноября 2022, 13:25

На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 295 человек

  Валерия Белякова
Машина скорой помощи

В регионах РФ коронавирус за сутки выявили у 6 088 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за сутки выявили 295 новых случаев COVID-19. Зафиксировано 2 летальных исхода, сообщает данные статистики федеральный оперативный штаб.

45 свердловчан направили на лечение в стационары. Выздоровели 326 жителей Среднего Урала.

В регионах России COVID-19 за сутки выявлен у 6 088 человек. Госпитализирован 1 321 пациент. Зарегистрировано 53 летальных исхода. Вылечились от коронавирусной инфекции 5 088 человек.

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Областная газета Свердловской области

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