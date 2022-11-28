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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 ноября 2022, 10:30

Кто из россиян подвержен заражению гриппом

  Валерия Белякова
Вакцинация

Медики рекомендуют прививаться от гриппа, чтобы избежать осложнений. Фото: Галина Соловьева

Роспотребнадзор назвал группы риска людей, которые наиболее подвержены заражению гриппом. На первом месте находятся дети младше 2 лет и пенсионеры старше 60 лет.

Также к группе риска относятся беременные женщины, медики, педагоги, работники общественного транспорта и питания, пациенты с хроническими заболеваниями легких, печени, почек, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также имеющие иммунодефициты, сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.

Эпидемиологи отмечают, что у людей, не привитых от гриппа, в случае заражения и течения болезни могут возникнуть осложнения. К ним относят пневмонию, менингиты, энцефалиты. Также могут обостриться хронические заболевания, а у беременных есть риск появления патологии плода.

Медики предупреждают о необходимости вакцинации и соблюдении мер профилактики. Людям советуют чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, носить маски в общественных местах, избегать объятий.

На Среднем Урале привиться от гриппа и коронавируса можно в пунктах вакцинации в торговых центрах.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о распространении в этом году свиного гриппа.

Областная газета Свердловской области

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