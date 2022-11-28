Врачи Нижнего Тагила сохранили возможность ходить упавшему с 4 этажа мужчине

После реабилитации упавший с 15-метровой высоты пациент сможет ходить. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле врачи успешно прооперировали жителя Кушвы, который упал с 4 этажа. Пациент получил множественные травмы и был доставлен в нижнетагильскую Демидовскую городскую больницу на вертолете Территориального центра медицины катастроф, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Иван ремонтировал крышу на высоте около 15 метров. Он был пристегнут страховкой, но в какой-то момент отвлекся и отстегнул страховочный трос.

"Дальше — падение, боль и шок", — вспоминает мужчина.

Пострадавший получил ушибы грудной клетки и поясницы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные переломы. Ему оказали первичную помощь в больнице Кушвы. После этого было решено направить пациента в Нижний Тагил.

"После стабилизации состояния пациента мы провели операцию. При помощи металлоконструкций синтезировали сломанные конечности: обе пяточные кости, левую бедренную кость и все кости левого предплечья", — рассказал заведующий травматологическим отделением Демидовской больницы Дмитрий Карлов.

Все необходимые операции врачи сделали пострадавшему в один день двумя бригадами травматологического отделения. Это потребовалось для того, чтобы минимизировать для пациента послеоперационные осложнения и последствия воздействия наркоза.

"В первые дни я был в шоке, что после такого падения не просто выжил, но и смогу вернуться к полноценной жизни. Впереди долгая реабилитация, после которой я снова буду ходить. Спасибо большое докторам и медсестрам за помощь и внимательное отношение", — поблагодарил медиков Иван.

Отметим, на Среднем Урале работает трехуровневая система оказания медицинской помощи. Высокие технологии современной медицины доступны жителям всех населенных пунктов Свердловской области благодаря национальному проекту "Здравоохранение". В спасении жизни уральцев в случае экстренной транспортировки помогает санавиация, развитие которой как одного из приоритетов здравоохранения отмечал губернатор Евгений Куйвашев.

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