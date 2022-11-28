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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 ноября 2022, 15:06

За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 299 случаев заражения коронавирусом

женщины в масках

С начала пандемии COVID-19 в стране было зарегистрировано 21 579 812 случаев заболевания. Фото: Галина Соловьева

В России выявили еще 5 048 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 299 приходятся на Свердловскую область. При этом за сутки выздоровели 4 262 пациента.

В Москве подтвердили диагноз еще 783 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 579, а в Московской области — 101.

С начала пандемии COVID-19 в стране было зарегистрировано 21 579 812 случаев заболевания, 20 986 290 из которых завершились выздоровлением. За прошедшие 24 часа в больницы доставили 478 зараженных. Скончались от болезни еще 50 россиян.

На Среднем Урале выздоровели за день 273 пациента, 9 человек госпитализировали. Погибших от инфекции не зарегистрировали. Отметим, что сутками ранее в регионе зафиксировали 297 новых пациентов с ковидом.

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Областная газета Свердловской области

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