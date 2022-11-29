На Среднем Урале за сутки COVID-19 заболели 298 человек

В Свердловской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 298 человек. Летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
В больницы направлены 64 свердловчанина. Выздоровели 278 жителей.
Всего за прошедшие 24 часа в регионах зарегистрировано 4 928 новых случаев коронавируса. Скончались 53 человека. Госпитализированы 1 500 пациентов. Выздоровели 5 863 россиянина.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией