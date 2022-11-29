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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 ноября 2022, 13:26

На Среднем Урале за сутки COVID-19 заболели 298 человек

  Валерия Белякова
Измерение сатурации

За сутки в регионах выявили 4 928 заболевших. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 298 человек. Летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

В больницы направлены 64 свердловчанина. Выздоровели 278 жителей.

Всего за прошедшие 24 часа в регионах зарегистрировано 4 928 новых случаев коронавируса. Скончались 53 человека. Госпитализированы 1 500 пациентов. Выздоровели 5 863 россиянина.

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Областная газета Свердловской области

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