На Среднем Урале за сутки COVID-19 заболели 298 человек

За сутки в регионах выявили 4 928 заболевших. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 298 человек. Летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

В больницы направлены 64 свердловчанина. Выздоровели 278 жителей.

Всего за прошедшие 24 часа в регионах зарегистрировано 4 928 новых случаев коронавируса. Скончались 53 человека. Госпитализированы 1 500 пациентов. Выздоровели 5 863 россиянина.