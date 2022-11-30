В России выявили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

На Среднем Урале выздоровели за последние 24 часа 362 человека. Фото: Галина Соловьева

За день коронавирусом заразились 6 088 россиян, из которых 303 человека — жители Свердловской области. С начала пандемии в стране было подтверждено 21 590 828 случаев, из которых 20 997 710 завершились выздоровлением.

В Москве выявлено 1 405 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 598, а в Московской области — 203.

Выздоровели за сутки 5 557 россиян, 1 341 зараженного доставили в медучреждения. Болезнь унесла жизни еще 59 пациентов.

На Среднем Урале выздоровели за последние 24 часа 362 человека, госпитализировали 71 пациента. Днем ранее в Свердловской области подтвердили 298 случаев заражения коронавирусом.