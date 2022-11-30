Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 ноября 2022, 14:03

В России выявили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Люди в масках

На Среднем Урале выздоровели за последние 24 часа 362 человека. Фото: Галина Соловьева

За день коронавирусом заразились 6 088 россиян, из которых 303 человека — жители Свердловской области. С начала пандемии в стране было подтверждено 21 590 828 случаев, из которых 20 997 710 завершились выздоровлением.

В Москве выявлено 1 405 новых пациентов, в Санкт-Петербурге — 598, а в Московской области — 203.

Выздоровели за сутки 5 557 россиян, 1 341 зараженного доставили в медучреждения. Болезнь унесла жизни еще 59 пациентов.

На Среднем Урале выздоровели за последние 24 часа 362 человека, госпитализировали 71 пациента. Днем ранее в Свердловской области подтвердили 298 случаев заражения коронавирусом.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.11.2022, 16:14 / Общество
В России отцов хотят отправлять в обязательный декрет
30.11.2022, 16:00 / Общество
Госдума запретит арестовывать счета участников спецоперации
30.11.2022, 15:52 / Экономика
Средний Урал получит 61,5 млн рублей для компенсации затрат сельхозпредприятиям
30.11.2022, 15:16 / Общество
Полицейские из Ивделя спасли на трассе замерзающую в 30-градусный мороз семью
30.11.2022, 14:38 / Экономика
Евгений Куйвашев вручил награды лучшим работникам оборонных предприятий Среднего Урала