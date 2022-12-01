«Ни один вирус на планете не должен убить в нас человечность»

Панно "Навсегда". Фото: Алексей Кунилов

Во Всемирный день борьбы со СПИДом в Екатеринбурге открыли памятный арт-объект, посвященный этой непростой теме. Панно под названием «Навсегда» создано местными художниками, а также родственниками, друзьями и знакомыми тех, кто погиб от этой болезни.

Первый арт-объект, посвященный теме ВИЧ-инфекции, появился в мае нынешнего года в арке около здания кинотеатра «Салют». Это огромная стена с именами тех, кому пришлось столкнуться с опасным заболеванием и кого уже нет в живых. Тогда же, в мае, в Ельцин Центре началась серия мастер-классов для людей с открытым ВИЧ-статусом и тех, чьих близких не стало из-за этого вируса. Участникам предложили создать глиняные дощечки с именами тех, кто им дорог, память о ком они бы хотели увековечить. В процессе создания этих керамических табличек родилась идея на их основе составить большое панно и расположить его в самом центре города.

Арт-объект ждал своего часа несколько месяцев, и очень символично, что именно 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, состоялась его презентация. Панно занимает всю стену здания по адресу ул. Розы Люксембург, 14 а.

– Конечно, место для нашего арт-объекта выбрано не случайно. Рядом находится кожно-венерологический диспансер, и вообще, исторически здесь располагалось много медицинских учреждений, – рассказывает Никита Харисов, руководитель арт-программы фестиваля «ЧО». – Нам жаль, что широко эта тема обсуждается только 1 декабря, и хотелось бы, чтобы и 3, и 4 декабря, и долгое время после, люди, увидев эту работу, могли задуматься о данной проблеме.

Панно «Навсегда» создавалось в течение двух месяцев. Оно заполнено теми самыми керамическими табличками, на которых не только имена людей, но и какие-то милые детали, ассоциирующиеся с ними. Помимо этого стена усыпана глиняными цветами, также на ней располагаются зеркала и островки зеленой травы. Художники подчеркивают: перед нами – метафора неизбежного цикла жизни; да, все мы невечны, но при этом никогда не исчезнем с нашей планеты.

– Мы хотели показать, что эти люди, чьи имена вы видите на табличках, навсегда останутся с нами, – поясняет художник Галина Белова. – Это панно как раз про жизнь и про память. Все мы станем частью земли, воздуха, воды. К примеру, зеркала, которые вы видите – это уральские озера. И несколько зеркал мы смонтировали на уровне глаз человека, чтобы каждый, кто сюда приходил, мог еще и заглянуть в себя.

Фото: Алексей Кунилов

Материал для дощечек тоже выбран со смыслом, ведь обожженная глина, покрытая глазурью – тоже по сути вечный материал, он останется навсегда. Главное не разбить…

– Мы обязаны помнить, что жизнь бесценна и хрупка, как и эта керамика, – отметила на открытии арт-объекта главный врач Свердловского Центра СПИДа Анжелика Подымова. – Давайте не будем рушить то, что в наших руках. Я очень благодарна ребятам, которые готовили панно, что это не грустная стена. Конечно, лучше не болеть, но если эти три буквы – ВИЧ – появились в вашей жизни, надо понимать – это не конец, а лишь начало особой жизни.

Фото: Алексей Кунилов

Еще один важный аспект в этой теме, который затронули художники, – желание побороть равнодушие и отторжение общества от людей, заразившихся вирусом. Ведь до сих пор болезнь является табуированной. О важности роли искусства в столь нужной миссии на открытии арт-объекта говорила руководитель Регионального общественного фонда «Новая жизнь» Вера Евсеева.

– Мы много лет на разных языках пытаемся говорить о ВИЧ-инфекции, но вот искусство – это сфера, которая, пожалуй, была задействована меньше всего в последнее время. И если через искусство будут тронуты еще чьи-то сердца, и это заставит людей что-то переосмыслить, будет здорово, – считает Вера.

Фото: Алексей Кунилов

Интересно, что помимо табличек с именами родных и близких на стене есть и дощечка, посвященная Фредди Меркьюри. Как известно, солиста группы Queen не миновала эта болезнь, 24 ноября исполнился 31 год, как его не стало.

– Дело в том, что на наши мастер-классы пришли не только люди из этой среды, но и те, кто был незнаком с ВИЧ-инфицированными, – поясняет Галина Белова. – И один мальчик не знал, кому посвятить свою работу. Тогда я спросила, может быть, он знает кого-то из известных людей, кого не стало из-за этой болезни, и чье творчество его трогает. Он ответил, что сожалеет о смерти Фредди Меркьюри. Так на нашей стене появилась и его табличка. Это очень важно, ведь так или иначе мы все сталкиваемся с проблемой, но за последние несколько месяцев я не раз слышала от людей, что они не сели бы за один стол с заболевшими. Настолько в головах многих засела эта стигма, ложное суждение о том, что они могут заразиться ВИЧ просто в бытовых условиях. И если даже одного или двух человек наш арт-объект заставит задуматься, почитать информацию об этой болезни, это уже будет успех. Мы часто повторяли, создавая панно: какой бы вирус на планете не появлялся, главное, он не должен убить в нас человечность.

Фото: Наталья Шадрина

Справка Свердловская область — лидер по абсолютному числу обследований на ВИЧ. В 2022 году бесплатным тестированием охвачено более миллиона человек, в том числе 180 тысяч свердловчан прошли экспресс-тест.

При высоком охвате диагностикой жителей региона медики фиксируют снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции. Еще пять лет назад выявляли не менее шести тысяч новых случаев ежегодно, в этом году — 3,5 тысячи случаев.

За последние пять лет заболеваемость в молодежной среде снизилась в 5,2 раза, минимально пораженной стала возрастная группа 15–19 лет, где за год было выявлено не более 30 первичных случаев ВИЧ-инфекции.

В 2022 году более 800 ВИЧ-позитивных женщин стали мамами, при этом 98,5 процента детей родились здоровыми. Эта цифра близка к показателю, при котором считается, что передача ВИЧ в паре мать-ребенок ликвидирована.

На сегодняшний день 79 процентов от всей диспансерной группы пациентов, состоящих на учете, принимают необходимые препараты.