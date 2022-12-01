Владимир Путин поручит создать в России новые службы психологической помощи

По мнению Владимира Путина, такая инициатива особенно актуальна в нынешней ситуации. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручит Правительству создать в стране новые службы психологической помощи. Об этом он заявил на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования.

Владимир Путин напомнил, что, по результатам прошлогоднего исследования ВЦИОМ, около 15 % населения страны нуждаются в психологической помощи, при этом среди молодых людей этот показатель составляет 35 %.

"Нужно признать, что у нас службы психологической помощи соответствующим образом пока не развиваются. Происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, к сожалению, должного внимания пока этому не уделяет. Напрасно", — передает слова главы государства пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что на ближайшем координационном совете поручит кабмину рассмотреть вопрос создания в стране современных служб психологической помощи. По мнению Владимира Путина, такая инициатива особенно актуальна в нынешней ситуации.