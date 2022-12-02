Свердловчан предупредили о вспышке свиного гриппа в конце декабря

Особенно не затягивать с вакцинопрофилактикой медики призывают людей старшего возраста. Фото: Александр Исаков

По данным свердловских медиков, свиной грипп проявит себя в полную силу ближе к новому году. У жителей региона еще есть время сделать прививку, защитив себя от тяжелого течения болезни.

Вакцинироваться можно бесплатно в любой поликлинике или в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах Среднего Урала. При желании разрешается совместить прививки от гриппа и от COVID-19. Так организм будет защищен сразу от двух инфекций.

"Мы наблюдаем традиционную для любого декабря ситуацию по заболеваемости. Настораживает то, что уже сейчас у заболевших выявляют вирусы гриппа. Это грипп группы А и В, но вместе с тем начинает превалировать вирус А (H1N1 — пандемический), который в народе прозвали свиным гриппом. По предварительным прогнозам, он проявит себя в полную силу ближе к концу декабря, поэтому у жителей Свердловской области еще есть время сделать прививку", — заявил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медпрофилактике Александр Харитонов.

Отмечается, что вакцинация обязательна для пожилых граждан и детей. Также прививку необходимо сделать тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей.

График работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19, гриппа и других инфекций в Свердловской области со 2 по 8 декабря В Екатеринбурге: ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 2 декабря с 14:00 до 18:00, 3 декабря с 10:00 до 14:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 2 декабря с 14:00 до 18:00, 3 декабря с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 2 декабря с 14:00 до 18:00, 3 декабря с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 2 декабря с 14:00 до 18:00, 3 декабря с 10:00 до 14:00;

ТРЦ Veer Mall (просп. Космонавтов, 108д) — 2 декабря с 15:00 до 18:00, 3 декабря с 10:00 до 14:00. В Ирбите: Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 6 декабря с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 8 декабря с 9:00 до 14:00. В Сысерти: ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 8 декабря с 10:00 до 13:00. В поселке Бисерть: ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская) — 3 декабря с 11:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, напоминают в департаменте информполитики региона.

Напомним, первый случай свиного гриппа в Екатеринбурге был выявлен в конце ноября.

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