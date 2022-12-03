Коронавирусом заразились еще 309 жителей Свердловской области

В Москве за день выявили 1 187 новых пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в России коронавирус выявили у 6 669 человек, 309 из которых — жители Свердловской области. По всей стране госпитализировали еще 1 324 пациента, 5 132 россиянина смогли победить болезнь.

В Москве за день выявили 1 187 новых пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 798, а в Московской области — 193.

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 611 003 случая заражения коронавирусом, из которых 21 014 391 завершился выздоровлением.

На Среднем Урале за сутки выздоровели 125 пациентов, 36 человек были госпитализированы. Скончался 1 свердловчанин, у которого диагностировали ковид. Напомним, что днем ранее в Свердловской области было выявлено 307 заболевших.