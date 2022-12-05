В России подтвердили 5 667 новых случаев COVID-19

С начала пандемии коронавируса в России было зарегистрировано 21 623 268 случаев заражения, из которых 5 667 — за последние сутки. При этом за день выздоровели 4 647 россиян.
В Москве было подтверждено 958 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге — 807, а в Московской области — 91. За прошедшие сутки по всей стране было госпитализировано 585 заболевших, 52 пациента с коронавирусом скончались.
На Среднем Урале за день выявили 314 случаев заболевания, 111 человек смогли победить болезнь, 15 человек доставили в больницы. При этом зарегистрирована еще одна смерть пациента, зараженного COVID-19.
Напомним, что днем ранее в Свердловской области было зарегистрировано 312 новых случаев ковида.
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