В России подтвердили 5 667 новых случаев COVID-19

На Среднем Урале за день выявили 314 случаев заболевания. Фото: Галина Соловьева

С начала пандемии коронавируса в России было зарегистрировано 21 623 268 случаев заражения, из которых 5 667 — за последние сутки. При этом за день выздоровели 4 647 россиян.

В Москве было подтверждено 958 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге — 807, а в Московской области — 91. За прошедшие сутки по всей стране было госпитализировано 585 заболевших, 52 пациента с коронавирусом скончались.

На Среднем Урале за день выявили 314 случаев заболевания, 111 человек смогли победить болезнь, 15 человек доставили в больницы. При этом зарегистрирована еще одна смерть пациента, зараженного COVID-19.

Напомним, что днем ранее в Свердловской области было зарегистрировано 312 новых случаев ковида.