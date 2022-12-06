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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 декабря 2022, 13:01

Центр им. Гамалеи разработал вакцину от разных штаммов гриппа

Лаборатория

Сейчас проходит вторая стадия исследования вакцины. Фото: Павел Ворожцов

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке вакцины, которая будет защищать сразу от нескольких штаммов гриппа, например свиного (H1N1) и птичьего (H5N1). Предположительно, ревакцинироваться таким препаратом нужно будет раз в 3-4 года.

Сейчас проходит вторая стадия исследования вакцины.

"Наши сотрудники придумали препарат таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к "стеблю" гриппа, где содержатся общие для всех вирусов гриппа части, которые фактически не меняются от одного штамма к другому", — передает слова Александра Гинцбурга ТАСС.

Россиянам на сегодняшний день доступны прививки трех- или четырехвалетными вакцинами, которые нужно вводить ежегодно.

Как сообщала "Областная газета" ранее, свердловские медики предполагают, что свиной грипп проявит себя в полную силу ближе к новому году. У жителей региона еще есть время сделать прививку, защитив себя от тяжелого течения болезни.

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Областная газета Свердловской области

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