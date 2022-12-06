Девять врачей из Серова получили служебные квартиры

Для врачей серовской больницы выделили квартиры в новостройке. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новоселье отметят девять врачей Серовской городской больницы в канун Нового года. Сотрудникам медучреждения вручили ключи от служебных квартир в новом девятиэтажном доме, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Новый дом в Серове построили по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, за счет софинансирования с привлечением средств федерального и регионального бюджетов. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры получили два уролога, два терапевта, травматолог, онколог, хирург, ортопед со своей супругой акушером-гинекологом и спортивный врач. Теперь благодаря решению жилищного вопроса необходимые для города врачи останутся работать в серовской больнице.

"Теперь у нас полностью укомплектован штат травматологов, есть хорошие подвижки и по другим узким специалистам", — подчеркнул главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

Среди счастливых новоселов — спортивный врач, провизор Татьяна Опимах, приехавшая в Серов из Забайкальского края.

"Честно говоря, до самого последнего момента не верила, что получу квартиру, да еще и трехкомнатную. Мне очень понравился Серов, я восхищена зеленью ваших улиц", — отметила врач.

В Свердловской области работа по привлечению кадров в систему здравоохранения является приоритетной в деятельности губернатора Евгения Куйвашева, региональных правительства и минздрава.

В ноябре 2022 года две семьи врачей из Березовского получили трехкомнатные квартиры по нацпроекту "Здравоохранение". Летом 2021 года новое жилье появилось у 11 врачей из Красноуфимска.

Напомним, ранее ключи от квартир вручили детям-сиротам из Серова и поселка городского типа им. Малышева.