На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 318 человек

На Среднем Урале за последние 24 часа победить инфекцию смогли 332 пациента. Фото: Галина Соловьева

В России за минувшие сутки подтвержден 5 561 новый пациент с коронавирусом, из которых 318 приходится на Свердловскую область. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 21 628 829 случаев заболевания, из которых 21 030 317 закончились выздоровлением.

В Москве выявили еще 963 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге — 824, а в Московской области — 84.

За сутки по стране выздоровели 6 690 пациентов, 1 471 человек с ковидом был доставлен в больницу, 59 россиян скончались.

На Среднем Урале за последние 24 часа победить инфекцию смогли 332 пациента, 87 свердловчан госпитализировали. Жертв опасной болезни не зарегистрировано. Напомним, днем ранее в Свердловской области подтвердили 314 новых пациентов с коронавирусом.