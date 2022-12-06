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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 декабря 2022, 13:58

На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 318 человек

женщина в маске

На Среднем Урале за последние 24 часа победить инфекцию смогли 332 пациента. Фото: Галина Соловьева

В России за минувшие сутки подтвержден 5 561 новый пациент с коронавирусом, из которых 318 приходится на Свердловскую область. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 21 628 829 случаев заболевания, из которых 21 030 317 закончились выздоровлением.

В Москве выявили еще 963 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге — 824, а в Московской области — 84.

За сутки по стране выздоровели 6 690 пациентов, 1 471 человек с ковидом был доставлен в больницу, 59 россиян скончались.

На Среднем Урале за последние 24 часа победить инфекцию смогли 332 пациента, 87 свердловчан госпитализировали. Жертв опасной болезни не зарегистрировано. Напомним, днем ранее в Свердловской области подтвердили 314 новых пациентов с коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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