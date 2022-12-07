В ТЦ Екатеринбурга пройдет бесплатная диспансеризация

Диспансеризация проводится раз в три года для граждан от 18 до 39 лет и ежегодно — после 40 лет. Фото: Павел Ворожцов

Проверить свое здоровье горожане смогут бесплатно и без предварительной записи. Всех желающих ждут в "Меге" и "Гринвиче".

Акция, организованная по инициативе Центра общественного здоровья и медпрофилактики, пройдет в два дня — 9 декабря с 12:00 до 18:00 и 10 декабря с 10:00 до 16:00. Во время комплексного обследования предлагается:

узнать функциональное состояние сердца и дыхательной системы, уровень общего холестерина, глюкозы и кислорода в крови;

измерить внутриглазное и артериальное давление;

сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию;

вакцинироваться против гриппа, COVID-19, дифтерии, столбняка, гепатита В, кори и краснухи.

Все виды обследований предоставляются людям старше 18 лет при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Каждый участник акции получит индивидуальный паспорт здоровья и рекомендации по профилактике или лечению возможных болезней.

"В ходе диспансеризации медработники выявляют в первую очередь людей с ранними признаками онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одна важная задача — выявить тех, кого врачи называют "пограничниками". Эти люди чувствуют себя здоровыми, но если они не изменят образ жизни, то велика вероятность развития заболеваний в ближайшие 10 лет. Поэтому я призываю свердловчан не откладывать заботу о своем здоровье на потом и обязательно пройти диспансеризацию", — сказал главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, за 11 месяцев 2022 года в медицинские организации региона для прохождения профилактических осмотров обратилось свыше 790 тысяч человек. У каждого пятого врачи заподозрили то или иное серьезное заболевание. Чаще всего это были болезни системы кровообращения и пищеварительной системы.

Кроме того, с начала года при осмотрах у свердловчан было выявлено более 900 случаев онкопатологий. При этом свыше 72 % — на ранних стадиях.