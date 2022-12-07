За сутки COVID-19 подтвердили у 329 свердловчан

Коронавирусом за прошедшие 24 часа заразились 6 935 россиян. Фото: Галина Соловьева

Коронавирусом за прошедшие 24 часа заразились 6 935 россиян, из которых 329 — в Свердловской области. С начала пандемии в стране было зарегистрировано 21 635 764 случая заболевания, 21 037 111 из них завершились выздоровлением.

В Москве выявили еще 1 727 зараженных, в Санкт-Петербурге — 872, а в Московской области — 159.

По России в целом за минувшие 24 часа были госпитализированы 1 556 пациентов с ковидом, а 6 794 человека смогли излечиться. При этом болезнь унесла жизни еще 58 человек.

На Среднем Урале за день выздоровели 378 пациентов, 71 инфицированный коронавирусом был доставлен в больницу. Напомним, сутками ранее в Свердловской области подтвердили 318 случаев заболевания.