Анна Попова: свиной грипп пришел в этом году всерьез

По словам Поповой, в стране принимаются все необходимые меры против гриппа. Фото: Александр Исаков

Штамм свиного гриппа (H1N1), который наносит самый серьезный ущерб здоровью, пришел в этом году всерьез. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В первый раз он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения, и вызвал пандемию 2009–2010 годов", — отметила Попова в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, свиной грипп вызывает большое количество осложнений, а среди людей с ослабленным здоровьем нередки летальные исходы. Чтобы снизить риск заболевания, она рекомендовала носить маски в общественных местах и тщательно мыть руки.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что грипп, ОРВИ и ковид начинаются одинаково — в том числе с общего недомогания и повышенной температуры. Специфических симптомов нет. Однако, поскольку перечисленные заболевания требуют разного лечения, необходимо обратиться в больницу. "Система здравоохранения готова и к приему большого количества вызовов, и к приему большого количества пациентов", — заверила Попова.

Инкубационный период гриппа (от момента заражения до первых симптомов) может составлять от нескольких часов до семи дней. Это зависит от дозы возбудителя и состояния организма.

Специалист также подтвердила, что одновременно можно заразиться сразу двумя штаммами гриппа. Но таких случаев не так много. "Клиника будет такая, какую будет вызывать превалирующий вирус, попавший в организм", — добавила она.

Как сообщала "Областная газета" ранее, свердловские медики предполагают, что свиной грипп в регионе проявит себя в полную силу ближе к новому году. У свердловчан еще есть время сделать прививку, защитив себя от тяжелого течения болезни.

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