На Среднем Урале COVID-19 подтвердился еще у 333 человек

За все время в стране выздоровели 21 043 426 человек. Фото: Галина Соловьева

333 новых случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 556 637.

Выздоровели за все время 541 486 свердловчан, в том числе 413 — за последние сутки. Госпитализирован еще 61 человек. С начала пандемии скончались 10 888 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 летальный исход за сутки).

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 7 430 человек. За все время зарегистрировали 21 643 194 случая, сообщает федеральный оперштаб.