В Свердловской области зарегистрировали 340 новых случаев ковида

В РФ за сутки зафиксировано 7 465 новых случаев ковида. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 340 жителей. Один пациент скончался, приводит новые данные федеральный оперативный штаб.

65 человек были направлены на лечение в стационары свердловских больниц. Выздоровели 487 жителей Среднего Урала.

В регионах России за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 7 465 человек. Скончались 52 пациента, госпитализированы 1 447 граждан, выздоровели 5 994 человека.