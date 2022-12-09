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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 декабря 2022, 13:40

В Свердловской области зарегистрировали 340 новых случаев ковида

  Валерия Белякова
Измерение температуры

В РФ за сутки зафиксировано 7 465 новых случаев ковида. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 340 жителей. Один пациент скончался, приводит новые данные федеральный оперативный штаб.

65 человек были направлены на лечение в стационары свердловских больниц. Выздоровели 487 жителей Среднего Урала.

В регионах России за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 7 465 человек. Скончались 52 пациента, госпитализированы 1 447 граждан, выздоровели 5 994 человека.

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Областная газета Свердловской области

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