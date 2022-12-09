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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 декабря 2022, 14:19

В Екатеринбурге в честь хирурга Юрия Мансурова назовут сквер

  Валерия Белякова
Сквер

Сквер недалеко от ОКБ № 1 назовут в честь екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова. Фото: Галина Соловьева

В честь хирурга Юрия Мансурова назовут сквер в Ленинском районе Екатеринбурга. Он находится недалеко от областной клинической больницы № 1, где много лет оперировал врач.

"Это существующий объект, но он не имеет названия. Сегодня топонимическая комиссия приняла правильное, на мой взгляд, решение назвать сквер в честь Юрия Мансурова", — уточнил в беседе с журналистом "Областной газеты" депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин.

Сквер ведет к пятому корпусу медицинского института, где в свое время учился хирург. Инициативу о присвоении имени скверу одобрила и согласовала вдова доктора — Юлия Мансурова.

"Юрий Мансуров действительно уникальный хирург, который не жалел себя и сгорел на работе в коронавирусном огне, спасая человеческие жизни, поэтому заслуживает, чтобы его имя навеки сохранилось в памяти горожан", — отметил городской депутат.

Напомним, заведующий отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Юрий Мансуров скончался от коронавируса летом 2020 года. Президент РФ наградил врача орденом Пирогова посмертно.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге в честь хирурга Юрия Мансурова назовут сквер