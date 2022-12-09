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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 декабря 2022, 18:02

В России упростили правила ввоза медизделий для тяжелобольных

  Валерия Белякова
Медицинское оборудование

Упрощен порядок выдачи документов, разрешающих ввоз медицинских изделий, аналогов которым нет в стране. Фото: Павел Ворожцов

В России упростили порядок выдачи документов на ввоз иностранных медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через портал госуслуг. Изменения утверждены постановлением Правительства РФ, сообщается на сайте кабмина. 

Речь идет о ввозе в Россию медицинских изделий, которые не зарегистрированы в стране, не имеют отечественных аналогов и жизненно необходимы пациентам по показаниям врачей. Теперь Росздравнадзор будет самостоятельно получать электронные копии паспортов или свидетельств о рождении пациентов, которым требуются данные изделия. Благотворительным фондам и медицинским организациям не придется отправлять документы, чтобы получить разрешения на ввоз.

Ранее четкого регламента по ввозу подобных изделий в Россию не было, их доставляли в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором. С 1 марта 2022 года благотворительные фонды и медицинские организации получили возможность подавать заявления для получения разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через портал госуслуг.

Напомним, ранее немецкая корпорация Bayer подала иск к Березовскому фармацевтическому заводу, требуя "запретить использование исключительных прав на изобретение". 

Областная газета Свердловской области

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