В России зарегистрировано еще более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Москве подтверждено еще 1 237 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 907, а в Московской области — 196. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в России подтверждено 7 096 новых пациентов с ковидом, из которых 351 — в Свердловской области. С начала пандемии было зарегистрировано 21 665 152 случая заражения коронавирусом, из них 21 061 584 завершились выздоровлением.

В Москве подтверждено еще 1 237 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 907, а в Московской области — 196.

За сутки по всей стране выздоровели 5 718 пациентов, при этом 763 человека, у которых был подтвержден COVID-19, доставлены в больницу. Скончался еще 51 россиянин.

На Среднем Урале победить инфекцию смогли 260 человек, 14 зараженных госпитализировали, погибших от болезни нет. Напомним, что днем ранее в Свердловской области было подтверждено 346 случаев заражения коронавирусом.