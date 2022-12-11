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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 декабря 2022, 13:31

В России зарегистрировано еще более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Женщина в маске

В Москве подтверждено еще 1 237 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 907, а в Московской области — 196. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в России подтверждено 7 096 новых пациентов с ковидом, из которых 351 — в Свердловской области. С начала пандемии было зарегистрировано 21 665 152 случая заражения коронавирусом, из них 21 061 584 завершились выздоровлением.

В Москве подтверждено еще 1 237 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 907, а в Московской области — 196.

За сутки по всей стране выздоровели 5 718 пациентов, при этом 763 человека, у которых был подтвержден COVID-19, доставлены в больницу. Скончался еще 51 россиянин.

На Среднем Урале победить инфекцию смогли 260 человек, 14 зараженных госпитализировали, погибших от болезни нет. Напомним, что днем ранее в Свердловской области было подтверждено 346 случаев заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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