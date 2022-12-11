Свердловская область получит почти 1,3 млн рублей на выплаты за выявленные онкозаболевания

Всего на эти цели кабмин выделил почти 54 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств между территориальными фондами ОМС на спецвыплаты медикам в 2023 году за выявленные онкозаболевания. Всего на эти цели кабмин выделил почти 54 млн рублей.

Свердловская область получит 1 млн 279 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства.

Врачи и медработники с 2020 года получают дополнительные выплаты за помощь в диагностике онкологического заболевания на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение выше.

За каждый случай, когда диагноз онкозаболевания, которое было выявлено во время профосмотра или диспансеризации, подтвердился, медицинская организация получает из фонда ОМС дополнительное финансирование. Затем учреждение направляет спецвыплаты сотрудникам.