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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 декабря 2022, 13:28

Минздрав РФ утвердил для врачей стоп-слова при общении с пациентами

  Валерия Белякова
Регистратура

Методические рекомендации опубликованы на сайте ЦНИИОИЗ. Фото: Владимир Мартьянов

Методические рекомендации для медиков и персонала больниц составили в Министерстве здравоохранения РФ. В материалах указаны слова и фразы, которые нельзя говорить пациентам при записи на прием.  

Документ опубликован на сайте ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. В рекомендациях указано, что работники клиник и областных колл-центров могут использовать скрипты разговора, чтобы грамотно ответить пациенту и продуктивно работать с его жалобами. 

В материалах содержатся слова и фразы, которые запрещено использовать в разговоре, и список рекомендуемых корректных выражений. Например, недопустимо обращаться к пациентам "женщина" или "мужчина". Эти слова предложено заменить на местоимение "вы" или имя человека. 

Не стоит применять словосочетание "ваша проблема", его рекомендуется заменить на "наш вопрос". В стоп-лист попали такие фразы: "Что вас еще не устраивает?"; "Это же не я вас неправильно проконсультировал(а)"; "Вы меня, конечно, извините, но ..."; "Что вас еще не устраивает?" и "Вы меня не слышите". Их стоит заменить на более лояльные: "Чем еще можно помочь?". 

Фото: скриншот документа с сайта ЦНИИОИЗ

"Таким образом, недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности, отражающие безынициативность или нежелание помочь; любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления; фразы, не несущие конкретного смысла", — написано в методических рекомендациях. 

Напомним, ранее стало известно, что с 1 января 2023 года в России работники здравоохранения начнут получать специальные ежемесячные надбавки. 

Областная газета Свердловской области

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