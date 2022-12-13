Владимир Путин присвоил почетное звание свердловскому профессору медицины

Указ о присвоении государственных наград опубликован на сайте Кремля. Фото: пресс-служба Кремля

Профессор Уральского государственного медицинского университета Владимир Базарный получил почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации". Указ Президента России о присвоении государственных наград опубликован на сайте Кремля.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" Базарному Владимиру Викторовичу — доктору медицинских наук, профессору, главному научному сотруднику отдела федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный медицинский университет", — отмечено в тексте указа.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Уральского медуниверситета, Владимир Базарный руководит отделом общей патологии и гистологической лабораторией. Основными направлениями работы отдела являются разработки новых клинических и морфологических методов и диагностических подходов в исследовании патологии человека, механизмы повреждения и восстановления тканей, вопросы иммунологии полости рта.

Ранее указом Президента медалью "За труды в культуре и искусстве" был награжден свердловский кинематографист Владимир Макеранец.