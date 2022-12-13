На Среднем Урале коронавирусом заразились еще 360 человек

В Свердловской области за последние сутки 187 человек смогли побороть болезнь. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в России подтвердили 5 977 случаев заражения коронавирусом, из которых 360 приходится на Свердловскую область. При этом выздоровело 6 838 россиян, у которых ранее выявили ковид.

В Москве COVID-19 заболели 1 018 человек за день, в Санкт-Петербурге — 948, а в Московской области — 54.

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 677 505 случаев заболевания, из которых 21 073 454 завершились выздоровлением. За день госпитализировали 1 640 россиян, скончались от болезни 59 человек.

На Среднем Урале в больницы доставили 77 пациентов, 187 человек смогли побороть болезнь, 2 пациента с коронавирусом скончались. Напомним, днем ранее в Свердловской области COVID-19 подтвердили у 355 человек.